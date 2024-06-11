Республика Сербская заинтересовалась приемом карт «Мир»

«Да, конечно. Республика Сербская заинтересована в том, чтобы иметь беспрепятственные отношения со всеми партнерами, а Российская Федерация — один из ключевых партнеров», — ответил он на вопрос, есть ли у энтитета заинтересованность в использовании российской платежной системы «Мир».