Республика Сербская заинтересовалась приемом карт «Мир»

«Да, конечно. Республика Сербская заинтересована в том, чтобы иметь беспрепятственные отношения со всеми партнерами, а Российская Федерация — один из ключевых партнеров», — ответил он на вопрос, есть ли у энтитета заинтересованность в использовании российской платежной системы «Мир».
Это, в частности, необходимо, чтобы обойти сложности, которые возникают из-за санкций.
«Сейчас тяжелые обстоятельства, но, конечно, мы бы хотели найти возможность обойти все существующие ограничения. Безусловно, нам очень важно иметь возможность напрямую осуществлять платежи без недоброжелательной руки, желающей воспрепятствовать этому процессу», — подчеркнул политик.
При этом он пояснил, что переговоры о приеме карт российской платежной системы пока не ведутся.
Босния и Герцеговина — сложное государственное образование, которое состоит из двух основных частей (энтитетов) — из хорвато-мусульманской федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.