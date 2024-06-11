ЦБ частично ослабил карантин для переведенных в Россию с Запада акций

Совет директоров Банка России установил лимиты на биржевую торговлю российскими акциями, которые до 1 марта 2022 года приобретались резидентами или дружественными инвесторами у недружественных нерезидентов, но были зачислены позже этой даты, следует из сообщения на сайте регулятора. Ранее все бумаги, купленные у недружественных нерезидентов и переведенные из иностранных депозитариев в российский учетный контур после 1 марта 2022 года, были помещены в так называемый карантин — по указу президента России № 138 они были обособлены и торговать ими нельзя.
С 7 июня 2024 года Банк России ослабил ограничения на торговлю акциями, купленными до 1 марта 2022 года включительно, но зачисленными позже этой даты. В частности, согласно лимитам, такие бумаги разрешено продать или купить, если:
максимальное количество сделок с такими бумагами за один торговый день не более 10% от общего количества прошедших за этот день сделок всеми участниками торгов с тем же видом бумаг этого эмитента;
максимальный стоимостный объем сделок с такими бумагами не будет превышать 5% от стоимости всех сделок, совершенных за этот день всеми участниками торгов и с тем же видом бумаг этого эмитента.
«Решение направлено на обеспечение интересов тех инвесторов, которые совершали сделки по приобретению российских акций до 1 марта 2022 года, но с учетом специфики расчетов ценные бумаги были зачислены им после указанной даты», — сообщила пресс-служба Банка России.
Требование получения соответствующего разрешения правительственной комиссии или Банка России для совершения сделок с ценными бумагами, подпадающими под требования указа № 138, остается в силе, подтвердили в ЦБ. «При выдаче разрешений будет осуществляться контроль за соответствием ценных бумаг установленным решением критериям. Последующий контроль будет осуществляться Банком России», — сообщили в пресс-службе регулятора.
3 марта 2023 года президент подписал указ № 138, согласно которому владельцы российских ценных бумаг, купленных у недружественных нерезидентов и переведенных из иностранных депозитариев в российский учетный контур после 1 марта 2022 года, не могут ими торговать до отмены установленных мер. Бумаги российскими депозитариями обособлены согласно тому же указу.
Под такое требование подпали российские бумаги (акции, паи инвестиционных фондов, ОФЗ и корпоративные облигации), купленные после 1 марта 2022 года инвесторами у недружественных иностранцев и переведенные в российскую инфраструктуру.
Для совершения сделок с ними банки или некредитные финансовые организации должны получать разрешение ЦБ, а все остальные заявители — правительственной комиссии. Исключение сделано для российских кредитных организаций, в отношении которых введены иностранные санкции — они могут без разрешения Банка России приобретать у российских резидентов обособленные ОФЗ, локализованные внутри страны до 3 марта 2023 года.
Согласование ЦБ или правительственной комиссии также не нужно получать в нескольких случаях:
если происходит конвертация депозитарных расписок в акции, но только в том случае, если бумаги были приобретены до 1 марта 2022 года;
если эмитенты, выпустившие бумаги, самостоятельно погашают их (для облигаций) или выкупают у владельцев (для акций);
если погашение паев фонда осуществляется в результате прекращения фонда или в связи с решением управляющей компании, создавшей такой фонд;
если договоры, связанные с возвратом российских бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценными бумагами или по второй части договоров РЕПО, были заключены до 1 марта 2022 года.
Общий объем принудительно переведенных из иностранных в локальные депозитарии российских ценных бумаг Банк России в январе 2023 года оценил в ₽1,36 трлн. По данным регулятора, из них 94,4% пришлось на облигации федерального займа (ОФЗ) — ₽1,28 трлн, затем следуют акции с долей в 5,5%, или ₽74,8 млрд, доля иных активов в совокупности не превысила 0,1%, или ₽1,36 млрд.