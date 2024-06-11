ЦБ частично ослабил карантин для переведенных в Россию с Запада акций

Совет директоров Банка России установил лимиты на биржевую торговлю российскими акциями, которые до 1 марта 2022 года приобретались резидентами или дружественными инвесторами у недружественных нерезидентов, но были зачислены позже этой даты, следует из сообщения на сайте регулятора. Ранее все бумаги, купленные у недружественных нерезидентов и переведенные из иностранных депозитариев в российский учетный контур после 1 марта 2022 года, были помещены в так называемый карантин — по указу президента России № 138 они были обособлены и торговать ими нельзя.