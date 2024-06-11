Акции НОВАТЭКа прибавили 5% на фоне позитивных новостей по СПГ и танкерам

Акции газовой компании НОВАТЭК вышли в лидеры роста на Московской бирже. Бумаги газовой компании подорожали на 5,15% — до ₽1078,8 на 14:33 мск.
По состоянию на 17:05 мск рост замедлился до 3,92%, а цена бумаг опустилась до ₽1066,2 за акцию.
«Акции НОВАТЭКа дорожают на фоне сообщений в СМИ об увеличении экспорта российского СПГ на 3,8% год к году, до 14,47 млн тонн, с января по май», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, дополнительную поддержку котировкам оказала новость о начале использования в Европе и Азии четырех новых танкеров, чтобы подстраховать проект НОВАТЭКа в случае введения санкций на перевозку российского СПГ через порты ЕС.
Накануне акции НОВАТЭКа опустились к минимумам 2023 года, протестировав поддержку на уровне ₽1010, и сегодняшний отскок, скорее, носит лишь технический характер, считают эксперты «БКС Мир инвестиций». Устойчивое нисходящее движение в бумагах началось в октябре прошлого года. Аналитики объяснили, что давление на котировки оказывают уже введенные санкции против проекта «Арктик СПГ», а также риски новых ограничений — в ЕС рассматривают возможность введения запрета на перевалку российского СПГ, а США намерены блокировать любые новые газовые проекты.
В «БКС Мир инвестиций» считают, что НОВАТЭК сможет справиться с проблемами. Однако в брокерской компании снизили целевую цену по акциям до ₽1700 в перспективе года на фоне перспектив повышения налога на прибыль до 25% с 20% с начала 2025 года.
По мнению экспертов «БКС Мир инвестиций», история роста НОВАТЭКа будет связана с новыми СПГ-проектами. Новейший из них — Мурманский СПГ мощностью 20 млн тонн в год. Строительство должно начаться в августе 2024 года, а начало добычи намечено на конец 2027 года. Росту акций в 2024 году может способствовать наращивание добычи на «Арктик СПГ — 2». На первой линии завода все готово к добыче, но есть серьезная проблема — не хватает танкеров из-за санкций. Поставка значимого количества СПГ-танкеров ледового класса Arc7 в этом году могла бы сильно поддержать котировки, сообщили эксперты.
НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ НОВАТЭКа расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа. На долю региона приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.