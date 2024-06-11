Акции НОВАТЭКа прибавили 5% на фоне позитивных новостей по СПГ и танкерам

По мнению экспертов «БКС Мир инвестиций», история роста НОВАТЭКа будет связана с новыми СПГ-проектами. Новейший из них — Мурманский СПГ мощностью 20 млн тонн в год. Строительство должно начаться в августе 2024 года, а начало добычи намечено на конец 2027 года. Росту акций в 2024 году может способствовать наращивание добычи на «Арктик СПГ — 2». На первой линии завода все готово к добыче, но есть серьезная проблема — не хватает танкеров из-за санкций. Поставка значимого количества СПГ-танкеров ледового класса Arc7 в этом году могла бы сильно поддержать котировки, сообщили эксперты.