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В Крыму оценили ущерб от двух блокад

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: © РИА Новости

«По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших», — сказал Константинов агентству.

Кроме того, по его словам, в республике также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами, а также оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — «Таврическую» и «Балаклавскую» суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

Украина, не согласившись с присоединением Крыма к России после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.