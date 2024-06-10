В Крыму оценили ущерб от двух блокад

«По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших», — сказал Константинов агентству.
Кроме того, по его словам, в республике также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами, а также оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — «Таврическую» и «Балаклавскую» суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к России после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.