Суд вернулся к закрытому делу об ОПС против основателя «Русского молока»

Расследование велось с 2006 года, но в 2020 году производство по этому делу прекратили после того, как в законодательство внесли изменения, не допускающие преследование по статье о создании ОПС в связи с предпринимательской деятельностью. Прокуратура и потерпевшие обратились в Первый кассационный суд общей юрисдикции, инстанция отменила предыдущие решения и направила дело на новое рассмотрение.