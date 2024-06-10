Россиянам списали 8,5 млрд рублей по внесудебному банкротству

«Сбалансированная система — когда люди имеют второй шанс, могут перезагрузиться, снова перейти в белую сферу. Иначе часто, когда человек имел задолженность, но не мог ее списать, ему приходилось скрывать свои доходы, он постоянно находился под давлением. Видим, что в целом это не сказалось на росте дефолтности в кредитовании физлиц (уровень просрочек по платежам. — Ред.). Ситуация с внесудебными банкротствами под контролем», — подчеркнул Илья Торосов.