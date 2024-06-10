Первый зампред ВТБ назвал условия выплаты дивидендов за 2024 год

ВТБ может выплатить дивиденды за 2024 год при двух условиях — улучшении показателей достаточности капитала и отсутствии новых негативных тенденций в экономике. Об этом в интервью «РБК Инвестициям» рассказал первый заместитель президента — председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.
Первое условие — это опережающее увеличение прибыли и уменьшение взвеса кредитного портфеля в капитале. Ранее банк перешел на «продвинутый подход» по взвесу и сейчас выдает кредиты практически исключительно высококлассным заемщикам, имеющим очень низкий взвес в капитале. Это позволяет надеяться на то, что по итогам 2024 года у банка будет лучшая достаточность капитала, чем прогнозировалось в стратегии. «Позитивным фактором для дивидендов будет существенное превышение норматива по капиталу, например на 20−30 базисных пунктов. Грубо говоря, если планировали 9,2%, а будет 9,4−9,5%, то это может дать нам соответствующие основания», — привел пример Пьянов.
Второе условие для выплаты дивидендов — отсутствие новых негативных тенденций по сравнению с условиями, заложенными в стратегии ВТБ. Пьянов отметил, что недавно таким фактором стало изменение налогообложения — вместо налога на прибыль в размере 20% предполагается, что банк будет платить 25% с 2025 года. Также в ВТБ отметили, что период высокой ключевой ставки, вероятно, окажется более длинным, чем было заложено в стратегии.
В своей стратегии до 2026 года ВТБ закладывает последовательно увеличение показателя чистой прибыли: ₽435 млрд — в 2024-м, ₽520 млрд — в 2025-м, ₽650 млрд — в 2026-м. Отвечая на вопрос, повлияет ли на выплату дивидендов изменение налоговой системы, Пьянов сказал, что если план по 2025 году будет выполнен и банк заработает ₽520 млрд, то дополнительная налоговая нагрузка с этой суммы может составить ₽10−15 млрд.
«Это связано с необходимостью моделирования общей базы, на которую распространяется повышенная ставка, и особой базы налогообложения по долговым инструментам, где сохранилась ставка 15%», — уточнил он. Однако существенное превышение норматива капитала, как в примере выше, должно перекрывать эти экстраналоги.
Также в интервью «РБК Инвестициям» Дмитрий Пьянов прокомментировал ожидаемый обратный сплит акций ВТБ. Это решение было связано, во-первых, с неудобством при определении дивидендов в расчете на одну акцию, а во-вторых, с тем, что брокеры и Мосбиржа и так продавали бумаги лотами.
По состоянию на конец дня 7 июня стоимость одной обыкновенной акции ВТБ составляла ₽0,0204, в одном лоте — 10 тыс. бумаг. Обратный сплит пройдет в соотношении 5000:1, то есть с учетом сплита одна акция стоила бы ₽102.
После того как акционеры одобрят рекомендацию набсовета по укрупнению акций, последует короткий период недоступности акций для торгов — Мосбиржа будет проводить консолидацию. «Сплит — просто наш долг», — подвел итог Пьянов.
Виджет со ссылкой на страницу сборки портфеля.
Глава ВТБ Андрей Костин допустил возможность выплаты дивидендов за 2024 год еще в конце мая. «Я не исключаю возможности выплаты дивидендов по итогам текущего года, это будет понятнее ближе к концу года, скорее всего. Но мы понимаем, что нам нужно вернуться к практике выплаты дивидендов, и будем стремиться это сделать», — сказал Костин.
Ранее в ВТБ планировали вернуться к дивидендам в 2026 году, выплатив прибыль по итогам 2025 года. В последний раз банк выплачивал дивиденды по итогам 2020 года в размере ₽0,0014 на акцию (в общей сложности ₽18,146 млрд). В интервью РБК Андрей Костин говорил, что убытки 2022 года «ослабили капитальную базу», из-за чего банк был вынужден приостановить дивидендные выплаты и выплаты по субординированному долгу.