Первый зампред ВТБ назвал условия выплаты дивидендов за 2024 год

Первое условие — это опережающее увеличение прибыли и уменьшение взвеса кредитного портфеля в капитале. Ранее банк перешел на «продвинутый подход» по взвесу и сейчас выдает кредиты практически исключительно высококлассным заемщикам, имеющим очень низкий взвес в капитале. Это позволяет надеяться на то, что по итогам 2024 года у банка будет лучшая достаточность капитала, чем прогнозировалось в стратегии. «Позитивным фактором для дивидендов будет существенное превышение норматива по капиталу, например на 20−30 базисных пунктов. Грубо говоря, если планировали 9,2%, а будет 9,4−9,5%, то это может дать нам соответствующие основания», — привел пример Пьянов.