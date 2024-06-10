Курс евро потерял более 2% и опустился ниже ₽95 впервые с 16 января

Курс евро к рублю (EUR/RUB) на открытии торгов 10 июня упал на 2,04%, или ₽1,97, до ₽94,6025, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Курс европейской валюты торговался ниже ₽95 впервые с 16 января.
Однако в следующую минуту евро отскочил вверх и на 7:05 мск стоил ₽96,27 (-0,31%).
Доллар (USD/RUB), напротив, немного укрепился по отношению к рублю и на 7:05 мск торговался на уровне ₽89,3975, что на 0,06%, или 5 копеек, ниже уровня закрытия предыдущего дня.
Резкие скачки и взлеты курсов случались на российском валютном рынке и раньше. Последний такой случай произошел 22 февраля 2024 года. Тогда.
валютная пара USDRUB_TOD стремительно выросла более чем на ₽5. Аналитики объяснили этот случай дефицитом ликвидности на рынке. По их словам, кому-то из участников рынка срочно понадобилась валюта и один покупатель опустошил весь стакан.
Еще один случай был зафиксирован 9 февраля. В тот день курс доллара за минуту взлетел почти на 3%, но потом также резко вернулся обратно. В евро наблюдалась похожая ситуация.
Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», назвали несколько возможных причин произошедшего — от ошибки трейдера при выставлении заявки («ошибки толстого пальца») до намеренных агрессивных действий со стороны крупного игрока, который решил воспользоваться довольной низкой ликвидностью на рынке.
В целом на российском валютном рынке наблюдается позитив в отношении рубля. По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, на стороне рубля по-прежнему фундаментальные факторы спроса и предложения. С одной стороны, спрос на валюту под импорт ограничен высокими ставками ЦБ, а также техническими проблемами с оплатой за поставки товаров и удлинением сроков платежей. С другой — на рынке наблюдается повышенное предложение валюты за счет нормативов репатриации выручки экспортеров из-за рубежа и очередного увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма. «На фоне пониженного спроса на валюту и повышенного предложения ждать девальвации рубля было бы странно», — говорит эксперт.
По словам аналитиков «Цифры брокер» на российском фондовом рынке сохраняется умеренный оптимизм. Минфин сообщил, что с 7 июня по 4 июля ежедневно будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по ₽3,7 млрд. Банк России будет зеркалировать эти операции на рынке, а также до 28 июня включительно — ежедневно продавать валюту еще на ₽11,8 млрд. Таким образом, чистый объем продаж на внутреннем рынке со стороны регулятора составит ₽8,1 млрд в день против ₽6,25 млрд в день месяцем ранее.
«В масштабах среднедневного оборота торгов эта сумма незначительна и составляет чуть менее 3% от объема торгов 5 июня в ₽284 млрд по долларам США, евро и юаням к рублю, тем не менее это небольшой, но приятный фактор поддержки национальной валюты», — отмечают аналитики «Цифры брокер».