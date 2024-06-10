Курс евро потерял более 2% и опустился ниже ₽95 впервые с 16 января

В целом на российском валютном рынке наблюдается позитив в отношении рубля. По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, на стороне рубля по-прежнему фундаментальные факторы спроса и предложения. С одной стороны, спрос на валюту под импорт ограничен высокими ставками ЦБ, а также техническими проблемами с оплатой за поставки товаров и удлинением сроков платежей. С другой — на рынке наблюдается повышенное предложение валюты за счет нормативов репатриации выручки экспортеров из-за рубежа и очередного увеличения лимитов продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного механизма. «На фоне пониженного спроса на валюту и повышенного предложения ждать девальвации рубля было бы странно», — говорит эксперт.