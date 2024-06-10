Глава Гознака заявил о наличии решения для приема новых купюр для 60% банкоматов в РФ

При выпуске обновленных купюр проявилась еще одна сложность — банкоматы их не распознавали, а модернизация оборудования осложнилась санкциями. Гознак разработал программное обеспечение (ПО), которое позволяет принимать модифицированные купюры. Как рассказал в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ-2024 глава Гознака Аркадий Трачук, ПО уже прошло все необходимые испытания и у Банка России, и у производителей банкоматов.