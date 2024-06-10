Глава Гознака заявил о наличии решения для приема новых купюр для 60% банкоматов в РФ

Он предположил, что уже к концу июня реальные банкоматы с этим программным обеспечением будут в распоряжении коммерческих банков, которые заказали их у производителей, и могут быть использованы по мере необходимости.
«В целом решение, которое нами разработано, позволяет обеспечить прием новых банкнот примерно в 60% российских банкоматов. Но с остальными 40% нужно будет решать, поскольку иногда проблемы связаны с закрытым программным обеспечением. Поэтому это далеко не всегда тривиальная задача», — подчеркнул Аркадий Трачук.
При этом он предположил, что все новые устройства, которые поступят на российский рынок, будут изначально готовы для работы с нашим программным обеспечением. Следовательно, будут готовы принимать любые обновленные банкноты.