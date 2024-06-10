АСВ прогнозирует прирост вкладов населения в 2024 году на 20% и более

«Первая — резкое сокращение доли долларовых накоплений с 20% примерно до 8%. Вторая — активный рост вкладов населения в прошлом году, который оказался рекордным, — 25% впервые за 13 лет. Дополнительно в банковскую систему пришло 10 трлн рублей. Понятно, что это произошло из-за высоких ставок, но тем не менее это ресурс для дальнейшего развития экономики», — отметил он.