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АСВ прогнозирует прирост вкладов населения в 2024 году на 20% и более

Как напомнил в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2024 гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников, на рынке вкладов в прошлом году развивались две тенденции.

Источник: Freepik

«Первая — резкое сокращение доли долларовых накоплений с 20% примерно до 8%. Вторая — активный рост вкладов населения в прошлом году, который оказался рекордным, — 25% впервые за 13 лет. Дополнительно в банковскую систему пришло 10 трлн рублей. Понятно, что это произошло из-за высоких ставок, но тем не менее это ресурс для дальнейшего развития экономики», — отметил он.

Да и этот год подтверждает тенденцию — в первом квартале прирост 5%, добавил глава АСВ. Он предположил, что с учетом таких темпов есть все шансы и в этом году выйти на уровень прироста вкладов в 20% и более.​