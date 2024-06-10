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АСВ планирует расплатиться со всеми кредиторами КИВИ Банка в июле-сентябре

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит в июле 2024 года на выплаты кредиторам КИВИ Банка около 21 млрд рублей, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2024 глава госкорпорации Андрей Мельников. По его словам, это позволит на 100% удовлетворить требования кредиторов первой очереди и более чем на 70% — третьей очереди, куда относятся держатели КИВИ-кошельков.

Источник: РИА "Новости"

«В сентябре планируем полностью рассчитаться со всеми, кто обратился к нам за выплатой», — пообещал глава АСВ.

Он отметил, что средства будут перечисляться пропорционально суммам требований вне зависимости от времени подачи заявления.

Как сообщил Андрей Мельников, общая сумма требований 64 тыс. кредиторов КИВИ Банка составляет 32,5 млрд рублей.

«Из них, что интересно, 50 тыс. связаны с кошельками КИВИ, но на них приходится только полмиллиарда рублей. При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн. Но, как ни странно, из этих 9 млн заявилось только 50 тыс., и среднее требование составляет всего 8 тыс. рублей», — отметил глава АСВ.