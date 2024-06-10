АСВ планирует расплатиться со всеми кредиторами КИВИ Банка в июле-сентябре

«Из них, что интересно, 50 тыс. связаны с кошельками КИВИ, но на них приходится только полмиллиарда рублей. При этом, исходя из количества кошельков, мы потенциально ожидали, что таких людей будет более 9 млн. Но, как ни странно, из этих 9 млн заявилось только 50 тыс., и среднее требование составляет всего 8 тыс. рублей», — отметил глава АСВ.