Акции «Газпрома» упали до минимума с осени 2017 года

К 18:45 мск падение замедлилось до 3,5%, а цена бумаг восстановилась до ₽118,45. Всего с начала года котировки «Газпрома» упали на Мосбирже более чем на 25%.
Оптимистичные ожидания о подписании соглашения по «Силе Сибири — 2» в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге не оправдались, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».
Однако «Газпрому» удалось подписать ряд контрактов со странами Средней Азии. В Европе долгосрочные котировки газа варьируются в пределах $250−300 за тыс. куб. м, а в России сейчас — около $62. Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что в Средней Азии цены, скорее всего, будут в диапазоне $150−175 за тыс. куб. м. Наращивание поставок газа в Среднюю Азию — умеренно позитивная новость для инвесторов, однако это не компенсирует потерю европейского экспорта, полагают аналитики.
В мае совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Основным акционером «Газпрома» является государство, под контролем которого находится 50,23% акций компании. Ранее правительство поручило Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив для участия в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов компанией за 2023 год. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на собрании 28 июня.
Промежуточные дивиденды за 2022 год у «Газпрома» были рекордными как в истории компании, так и на российском рынке акций — ₽1,208 трлн. Финальные дивиденды за 2022 год выплачены не были, учитывая выплату промежуточных.
По итогам 2023 года компания отчиталась об убытке по МСФО — он составил ₽629 млрд. В 2022 году группа заработала ₽1,2 трлн прибыли. В последний раз компания получала годовой убыток по МСФО в 1999 году.
Аналитики банка «Синара» снизили целевую по бумагам «Газпрома» до ₽170 за акцию, но сохранили рейтинг «покупать». По мнению экспертов, создание стоимости в бумаге просматривается только с 2028 года, когда свой вклад внесут новые крупные проекты и можно будет рассчитывать на улучшение свободного денежного потока (FCF) с возможностью выплаты дивидендов. Решение не выплачивать дивиденды за 2023 год сильно расстроило участников рынка, и до ввода в строй новых проектов возобновление выплаты представляется экспертам маловероятным.
По мнению аналитиков, катализаторами роста акций могут стать новости о прогрессе в реализации крупных проектов («Сила Сибири — 2», хаб в Турции), значительная индексация тарифов, возобновление выплаты дивидендов, а также потенциальное вторичное размещение акций «Газпром нефти».
Капитализация «Газпрома» сейчас меньше долей в «Газпром нефти», «Газпром энергохолдинге» и НОВАТЭКе, то есть рынок не до конца закладывает возможность реализации всех проектов из-за сложных переговоров с Китаем, полагают в «Финаме». Если будут реализованы все проекты развития (Китай, СПГ, Средняя Азия и возможное партнерство с Ираном), то «Газпром» через семь-восемь лет восстановит предкризисные объемы газового бизнеса, считают аналитики.
В «БКС Мир инвестиций» сохраняют нейтральный взгляд на акции «Газпрома» с целевой ценой ₽170 за бумагу в перспективе 12 месяцев. По мнению экспертов, рекордно высокие цены на газ 2021−2022 годах (от $1000 за тыс. куб м) вряд ли повторятся. В этом году причиной низких цен стала теплая зима, и скорее всего, цены на газ будут держаться на уровне $350 за тыс. куб. м еще долгое время.