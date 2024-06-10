Акции «Газпрома» упали до минимума с осени 2017 года

В «БКС Мир инвестиций» сохраняют нейтральный взгляд на акции «Газпрома» с целевой ценой ₽170 за бумагу в перспективе 12 месяцев. По мнению экспертов, рекордно высокие цены на газ 2021−2022 годах (от $1000 за тыс. куб м) вряд ли повторятся. В этом году причиной низких цен стала теплая зима, и скорее всего, цены на газ будут держаться на уровне $350 за тыс. куб. м еще долгое время.