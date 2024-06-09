Золотая жила: доходы России от продажи нефти выросли в мае на 50%

Доходы России от продажи нефти выросли в мае почти на 50% по сравнению с прошлым годом. А связанные с энергоносителями налоги в этом месяце увеличились до 632,5 млрд рублей. Такие расчеты приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на данные российского Минфина. Суммарная выручка от продажи нефти и газа при этом выросла на 39%, до 793,7 млрд рублей.