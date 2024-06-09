Золотая жила: доходы России от продажи нефти выросли в мае на 50%

Россия наращивает доходы от продажи нефти. В мае поступления в бюджет увеличились почти на 50%. Общий объем нефтегазовых доходов за первые четыре месяца 2024 года, между тем, составил около 4,16 трлн рублей. Основными причинами роста являются повышение мировых цен на топливо, увеличение объема экспорта и снижение конкуренции, считают эксперты. «Известия» узнали, как будет развиваться ситуация с экспортом нефти.
На порядок выше
Доходы России от продажи нефти выросли в мае почти на 50% по сравнению с прошлым годом. А связанные с энергоносителями налоги в этом месяце увеличились до 632,5 млрд рублей. Такие расчеты приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на данные российского Минфина. Суммарная выручка от продажи нефти и газа при этом выросла на 39%, до 793,7 млрд рублей.
Всего же, по данным российского Минфина, нефтегазовые доходы за первые четыре месяца 2024 года составили около 4,16 трлн рублей, что на 82,2% больше в годовом выражении.
Рост доходов агентство связывает с увеличением цен на нефть марки Urals. Майские налоги рассчитывались, исходя из стоимости в $74,98 за баррель. Годом ранее цена составляла $58,63. Дисконт на смесь по отношению к мировому эталону Brent сократился, несмотря на ценовой потолок, введенный G7. Не оказывают серьезного вреда и другие санкции.
«Москва адаптировалась к ограничениям, включая запрет Евросоюза на импорт российской нефти, используя огромный теневой флот танкеров и продавая свою нефть азиатским клиентам», — считает Bloomberg.
Между тем в месячном исчислении майские поступления в нефтегазовый бюджет сократились более чем на 35%. Снижение, по мнению агентства, связано с выплатами налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Он уплачивается четыре раза в год: в марте, апреле, июле и октябре.
Причем доходы, полученные Россией от нефти, могли бы быть еще выше, если бы не субсидии производителям бензина и дизельного топлива. За поставки на внутренний рынок правительство выплатило почти 202 млрд рублей.
Востребованный товар.
Основными причинами роста доходов России от продажи нефти являются повышение мировых цен на топливо, увеличение объема экспорта и снижение конкуренции, считает финансист, заместитель руководителя финансово-технологической компании Only Bank Виталий Китайчук. Увеличению доли РФ на рынке, по его словам, поспособствовали проблемы с добычей нефти, наблюдающиеся у стран ОПЕК, таких как Саудовская Аравия и Иран. Суммарная добыча топлива в этих государствах в первой половине 2024 года сократилась на 10%.
При этом мировое потребление нефти превышает 100 млн баррелей в сутки и продолжает расти, указывает генеральный директор ICS Consulting Алексей Пастухов. В связи с этим демонстрируют рост и цены — стоимость марки Brent не так давно находилась в диапазоне $80−90 за баррель.
На рублевую цену экспортируемого барреля оказало влияние сразу несколько факторов, подчеркивает первый зампред РосДорБанка Эдуард Христианов. В частности, усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в прошлом году удалось не только стабилизировать нефтяные котировки, но и создать условия для их укрепления.
— Свой вклад в рост котировок нефти также внесла геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, — дополняет эксперт.
Кроме того, в минувшем году наблюдалась сильная девальвация рубля. А доходы бюджета формируются именно от рублевой цены экспортной нефти, несмотря на то что на международном рынке она котируется в американских долларах.
— Вышеуказанные факторы в совокупности привели к тому, что рублевая цена нефти выросла за год на те самые 50%, о которых говорит Bloomberg: с 4550 рублей за баррель до 6900 рублей, — обращает внимание Эдуард Христианов.
Однако увеличение налоговых поступлений связано не только с ростом цен на нефть, но и с изменениями законодательства, уверен Пастухов. Речь идет о доплате по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года.
Рост поступлений также во многом связан с низкой налоговой базой прошлого года, отмечает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. В 2023 году Россия еще перераспределяла свои поставки углеводородов, за счет чего объемы экспорта были ниже, объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
В целом же наблюдающаяся динамика объясняется стратегически выверенной пошаговой концепцией со стороны правительства в формировании долгоиграющих взаимовыгодных отношений с новыми партнерами и слаженно заработавшей новой логистической цепочкой, утверждает кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и предпринимательства Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко. Майские доходы стали первым результатом этих действий.
— Ко всему прочему, быстрорастущие экономики Китая и Индия — наши главные потребители нефти и газа — готовы выступать как в роли конечных покупателей, так и посредников в поставках на мировой рынок, — полагает экономист.
Невыполнимая задача
Эти страны продолжают закупать значительные объемы российской нефти, подчеркивает Виталий Китайчук. В мае 2024 года Россия экспортировала в Китай около 1,8 млн баррелей в день, что на 25% больше по сравнению с маем 2023 года. Благодаря этому попытки Запада сократить доходы России от продажи нефти не привели к желаемому результату, считает эксперт.
Западные санкции в целом сработали не так, как задумывалось, утверждает он. Рестрикции против российской нефти привели к появлению дисконта на нее, что повысило привлекательность товара для покупателей.
Впрочем, попытка Запада выделить российскую нефть на рынке и регулировать ее стоимость была невыполнимой изначально, убежден Иван Андриевский.
— Венесуэла и Иран уже проходили это, полностью изолировать их от мирового рынка нефти не получалось. Россия активно использует проверенные этими странами обходные маршруты, — указывает эксперт.
В первую очередь речь идет о «теневом флоте» — судах, способных скрывать своих конечных владельцев, отключать системы идентификации и даже краткосрочно менять флаги, под которыми они ходят. Считается, что сегодня Россия может использовать до 130 таких танкеров.
Второй способ — смешение российской нефти с неподсанкционным топливом в портах, в результате чего отечественный продукт теряет юрисдикцию и продается под другим флагом, добавляет Андриевский.
— Например, после ввода антироссийских санкций Малайзия резко увеличила поставки в Китай — продают столько, сколько сами не производят, что может косвенно указывать на торговлю смешанной нефтью. Арабские страны, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, вдруг резко увеличили закупки нефти в РФ. Вряд ли для собственных нужд, скорее всего, для перепродажи, — полагает эксперт.
В противовес санкциям Россия продвигает новый антиколониальный дискурс, в рамках которого государства Глобального Юга постепенно переориентируются на новые мировые центры влияния, такие как БРИКС+, отмечает Алексей Пастухов.
— Это не быстрый процесс, но размывание и ослабления гегемонии США и всего «коллективного Запада» становится очевидным всем, — убежден эксперт.
Обнадеживающие прогнозы
Дальнейшее положение дел на рынке нефти будет во многом зависеть от глобальной экономической ситуации и политической обстановки, считает Виталий Китайчук.
— Возможные новые санкции и геополитическая нестабильность могут повлиять на поставки и цены. Например, введение новых рестрикций против России может ограничить ее возможности по экспорту нефти, — полагает финансист.
Важную роль сыграют и технологические и экологические тренды. Переход на возобновляемые источники энергии и развитие технологий добычи нефти окажут серьезное влияние на рынок. Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии в мировом энергопотреблении достигнет 15% к 2025 году.
С учетом этих факторов эксперт прогнозирует несколько сценариев получения нефтегазовых доходов Россией. В первом — базовом — текущие цены на энергоносители и объемы экспорта сохранятся, что приведет к росту доходов на 10−15%. В этом случае, по мнению Китайчука, доходы от продажи нефти и газа в 2024 году составят около 9 трлн рублей.
При позитивном сценарии стоимость топлива и объемы поставок увеличатся, за счет чего доходы вырастут на 20−25%. В этом случае объем поступлений достигнет 10−11 трлн рублей.
Эксперт дает и негативный прогноз. Он предполагает, что в случае ввода новых санкций или падения спроса на нефть произойдет стагнация или снижение доходов. Тогда доходы могут составить около 8 трлн рублей.
Считает реалистичным второй сценарий и Владимир Чернов. В первом квартале 2024 года объем нефтегазовых поступлений составил 2,928 трлн рублей, напоминает он. В целом же в бюджет на текущий год заложен доход в размере 11,504 трлн рублей.
— Нельзя исключать того, что бюджет в текущем году снова будет исполнен с дефицитом, поэтому объем нефтегазовых доходов российского бюджета по итогам года может быть в диапазоне 10−12 трлн рублей, — отмечает аналитик.
Между тем, по данным Bloomberg, российский Минфин сократил общий прогноз доходов отрасли на 2024 год. Ведомство ожидает, что в этом году в бюджет поступит 10,99 трлн, а не 11,5 трлн рублей.
Предполагается, что в этом году российская нефть будет торговаться на уровне около $65 за баррель. Средняя экспортная цена газа установлена на уровне $252,80 за 1 тыс. куб. м, что почти на 6% ниже текущей версии бюджетных прогнозов.
При этом возможные существенные колебания мировых цен на эталонные сорта нефти будут во многом компенсироваться курсом рубля, уверен Эдуард Христианов.
— Ожидать существенных изменений в размере дисконта Urals не приходится, жизнь в новых условиях в целом стабилизировалась, и текущие дисконты устраивают как покупателей, так и продавцов черного золота, — подчеркивает эксперт.