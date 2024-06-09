Торговля России и США выросла на 20 процентов

Так, российский экспорт в апреле увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов. Далее идет платина — поставки подскочили год к году в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов.
Третьим главным товаром российского экспорта в США остаются части турбореактивных двигателей — их продажи выросли втрое в годовом выражении, до 10,1 миллиона долларов. Далее идут фосфаты — 4 миллиона долларов и жмых из соевого масла — 4 миллиона долларов.
В то же время американский экспорт, наоборот, сократился на 48% — до 34 миллионов долларов. США главным образом поставляли в Россию пищевые продукты (рост в 2 раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, 6,2 миллиона). В топ-5 также входят медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (2 миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона).
При этом в месячном выражении торговля сократилась на 30% из-за отсутствия импорта США российского урана. Обычно в торговле этим химическим элементом между странами дважды в год делается перерыв — сейчас как раз второй раз.