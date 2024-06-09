Торговля России и США выросла на 20 процентов

Так, российский экспорт в апреле увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов. Далее идет платина — поставки подскочили год к году в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов.