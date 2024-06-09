СМИ: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае из-за помощи России

«Официальные лица США ожидают, что страны-члены G7 на следующей неделе сделают новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обходе западных санкций», — говорится в сообщении агентства Reuters.
Ожидается, на саммите
По словам представителей администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон и его партнеры готовы использовать санкции и ужесточение экспортного контроля, чтобы сократить возможности РФ по обходу западных санкций, в том числе они готовы использовать вторичные санкции в отношении банков и финансовых институтов.