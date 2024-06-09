СМИ: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае из-за помощи России

Ожидается, на саммите 13—15 июня в Италии лидеры стран в рамках частных встреч будут обсуждать угрозу, которую якобы представляет активно развивающаяся торговля между Россией и Китаем. Вероятно, в результате этих обсуждений будут сделаны официальные заявления, касающиеся китайских банков. Отмечается, что США и страны G7, вероятнее всего, не будут вводить немедленные ограничительные меры в отношении каких-либо банков во время саммита, кроме того, предупреждения не затронут крупные китайские банки.