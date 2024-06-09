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СМИ: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае из-за помощи России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Страны G7 могут на следующей неделе сделать «жесткое предупреждение» мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают РФ обходить санкции, передают западные СМИ со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Официальные лица США ожидают, что страны-члены G7 на следующей неделе сделают новое жесткое предупреждение мелким китайским банкам, чтобы они прекратили помощь России в обходе западных санкций», — говорится в сообщении агентства Reuters.

Ожидается, на саммите 13—15 июня в Италии лидеры стран в рамках частных встреч будут обсуждать угрозу, которую якобы представляет активно развивающаяся торговля между Россией и Китаем. Вероятно, в результате этих обсуждений будут сделаны официальные заявления, касающиеся китайских банков. Отмечается, что США и страны G7, вероятнее всего, не будут вводить немедленные ограничительные меры в отношении каких-либо банков во время саммита, кроме того, предупреждения не затронут крупные китайские банки.

По словам представителей администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон и его партнеры готовы использовать санкции и ужесточение экспортного контроля, чтобы сократить возможности РФ по обходу западных санкций, в том числе они готовы использовать вторичные санкции в отношении банков и финансовых институтов.