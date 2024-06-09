Почему карта в стоп-листе транспорта и как ее из него вывести. Инструкция

Стоп-лист — это реестр проблемных банковских карт, которые ведут транспортные компании.
Попадают в этот черный список карты, с которых не получилось списать деньги за проезд в общественном транспорте. Пока карта в базе, оплатить ею следующие поездки не получится. Даже если пополнить ее на сумму долга.
В зависимости от оператора и транспортной компании вы можете получить оповещение о попадании карты в стоп-лист, но такие уведомления приходят не всегда. Другой способ сразу узнать, что ваша карта в стоп-листе, — попытаться оплатить проезд, но затем получить уведомление из банка, что платеж не прошел. Скорее всего, в этом случае карта автоматически попадет в черный список. Единых правил нет — все зависит от банка и транспортной компании, которая в каждом регионе разная.
Почему карта в стоп-листе
Транспортные компании блокируют карты, когда пытаются списать с нее оплату проезда, но это не выходит по какой-то из причин:
- недостаточно средств для оплаты проезда — компания пытается списать деньги, но банк отказывает;
- ошибка чтения карты — такое происходит, если карта повреждена;
- не получилось обработать информацию с карты — например, если вы слишком быстро убрали карту от считывателя. В зависимости от терминала карту нужно держать несколько секунд;
- истек срок действия карты — соответственно, карта не работает, нужно обратиться в банк за новой;
- превышен лимит по расходам на карте — например, если вы платите виртуальной картой. Проверить, есть ли лимит, можно в приложении банка;
- не поддерживается тип карты. Например, в Москве не получится платить картами Maestro от Masterсard;
- технический сбой в банке или транспортной компании — иногда платеж не списывается, даже если с картой и терминалом все в порядке. Но сервис транспортной компании все равно может посчитать, что карту нужно поместить в стоп-лист.
Как проверить, находится ли карта в стоп-листе
Насторожиться стоит, если вы не получили уведомление о списании средств из банка. Однако в случае с транспортом оповещения могут прийти в течение нескольких часов, поэтому попадание в стоп-лист лучше проверить в ручном режиме:
- изучите список операций по карте в приложении банка. Если у платежа статус «Отклонен», а на счете недостаточно денег, карта, скорее всего, будет в стоп-листе;
- проверьте личный кабинет транспортной компании. Например, в Москве нужно зайти в кабинет на сайте «Центральной ППК», в разделе «История» добавить карту в профиль — с нее спишется рубль для верификации. Затем на странице появятся текущий статус карты и информация о наличии совершенных и неоплаченных поездок. Если такие есть, карта будет в стоп-листе.
Как убрать карту из стоп-листа
Если оплата за проезд по карте не прошла, фактически у вас образовался долг перед транспортной компанией — поэтому карта и попадает в стоп-лист. Если просто пополнить банковский счет на нужную сумму, эти деньги не спишутся сразу же: платеж в транспортной компании банком уже был отклонен, поэтому погашать задолженность нужно вручную — и только после этого карту выведут из черного списка.
Для этого нужно перейти на сайт оператора безналичной оплаты транспортных услуг. В каждом регионе своя компания, найти нужную можно через сервис Сбербанка или поисковые сайты в интернете — вводите словосочетание «карта в стоп листе в транспорте» плюс ваш город:
- зарегистрироваться или войти в личный кабинет. Обычно для этого нужен адрес электронной почты или номер мобильного телефона;
- найти раздел с историей поездок или долгами. Например, в Москве это раздел «История поездок» или «История списаний»;
- найти кнопку «Оплатить» или «Погасить долг».
Другой вариант вывести карту из стоп-листа — связаться по телефону или через мобильное приложение с банком и попросить их повторить платеж за проезд. Только перед этим следует пополнить счет на нужную сумму.
Что делать, если карта в стоп-листе в телефоне
Если вы не смогли расплатиться за поездку телефоном, то привязанная к MirPay или аналогичному сервису карта также попадает в стоп-лист. В платежной системе «Мир» рекомендуют действовать так же, как и в случае с обычным пластиком: найти транспортную компанию, погасить задолженность.
Когда платеж все равно не срабатывает, попробуйте удалить все карты из приложения, переустановить приложение и заново добавить карту, после чего проверить оплату — возможно, случилась техническая ошибка, когда карта выведена из бана, но приложением все равно не получается расплатиться.
Другой вариант: если платите виртуальной картой, перевыпустить ее и привязать заново в приложении для бесконтактной оплаты. Для транспортных компаний это будет другая карта, которая не находится в стоп-листе.