Почему карта в стоп-листе транспорта и как ее из него вывести. Инструкция

В зависимости от оператора и транспортной компании вы можете получить оповещение о попадании карты в стоп-лист, но такие уведомления приходят не всегда. Другой способ сразу узнать, что ваша карта в стоп-листе, — попытаться оплатить проезд, но затем получить уведомление из банка, что платеж не прошел. Скорее всего, в этом случае карта автоматически попадет в черный список. Единых правил нет — все зависит от банка и транспортной компании, которая в каждом регионе разная.