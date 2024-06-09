Хотимский допустил SPO Совкомбанка на 2−3% капитала в третьем квартале

Комментируя перспективы банка, Хотимский обратил внимание на то, что в 2025 году компании придется заплатить налог на прибыль по более высокой ставке, которая заложена в налоговые изменения Минфина. «Кроме этого, мы понимаем, что экономике будет существенно тяжелее, чем в 2023 и 2024 годах, потому что сейчас мы видим большой фискальный стимул, который сворачивается в 2025 году. И в этом смысле вызовов будет гораздо больше», — отметил он.