Хотимский допустил SPO Совкомбанка на 2−3% капитала в третьем квартале

Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2−3% от общего числа выпущенных бумаг в третьем квартале 2024 года. Об этом заявил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью на полях ПМЭФ-2024, которое вышло на YouTube-канале «РБК Инвестиций». Также он оценил вызовы, с которыми банк столкнется в ближайшие годы.
Совкомбанк находится в процессе закрытия сделки по покупке Хоум Банка, ключевым параметром которой является допэмиссия его акций, но не публичная (SPO), а по закрытой подписке.
Изначально планировалось, что 50% стоимости Хоум Банка будет оплачено бумагами дополнительной эмиссии Совкомбанка, а другая половина — денежными средствами. Позднее Совкомбанк объявил об улучшении условий: 90% — акциями, оставшиеся 10% — денежными средствами.
Это стало возможным благодаря тому, что ранее Совкомбанк увеличил общий объем акций допэмиссии на 1 млрд штук — примерно до 2 млрд штук. В результате в рамках сделки будет выпущено 1 897 455 317 бумаг по цене ₽17,44 за акцию. Для сравнения, по итогам торговой сессии 7 июня одна акция Совкомбанка на Мосбирже стоила ₽18,24.
Хотимский в интервью «РБК Инвестициям» также отметил, что Совкомбанк благодаря допэмиссии в рамках покупки Хоум Банка закроет потребности в капитале на следующие 12−18 месяцев. При этом денежные средства, которые высвободились за счет увеличения веса акций в структуре сделки с 50% до 90%, будут направлены на поддержание капитала при наращивании кредитного портфеля.
Комментируя перспективы банка, Хотимский обратил внимание на то, что в 2025 году компании придется заплатить налог на прибыль по более высокой ставке, которая заложена в налоговые изменения Минфина. «Кроме этого, мы понимаем, что экономике будет существенно тяжелее, чем в 2023 и 2024 годах, потому что сейчас мы видим большой фискальный стимул, который сворачивается в 2025 году. И в этом смысле вызовов будет гораздо больше», — отметил он.
Ранее Совкомбанк объявил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. В кредитной организации скорректировали прогноз по прибыли на 2024 год и более не рассчитывают, что она достигнет результата 2023 года (₽95 млрд), следует из пресс-релиза на его сайте. В Совкомбанке пояснили, что причиной этого шага стали новые вводные по ключевой ставке ЦБ, которая, как теперь ожидается, останется на уровне 16% до конца года.
Совкомбанк — системно значимый универсальный банк. По данным Banki.ru, на начало июня он занимает восьмое место в России по активам (₽3,51 трлн).