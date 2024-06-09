Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хотимский допустил SPO Совкомбанка на 2−3% капитала в третьем квартале

Совкомбанк для финансирования покупки Хоум Банка проведет допэмиссию почти на 2 млрд акций. Но она пройдет по закрытой подписке и не будет доступна инвесторам на бирже. Рыночное же SPO возможно в III квартале 2024 года.

Источник: Агентство «Москва»

Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2−3% от общего числа выпущенных бумаг в третьем квартале 2024 года. Об этом заявил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью на полях ПМЭФ-2024, которое вышло на YouTube-канале «РБК Инвестиций». Также он оценил вызовы, с которыми банк столкнется в ближайшие годы.

«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2−3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — сказал он.

Совкомбанк находится в процессе закрытия сделки по покупке Хоум Банка, ключевым параметром которой является допэмиссия его акций, но не публичная (SPO), а по закрытой подписке.

Изначально планировалось, что 50% стоимости Хоум Банка будет оплачено бумагами дополнительной эмиссии Совкомбанка, а другая половина — денежными средствами. Позднее Совкомбанк объявил об улучшении условий: 90% — акциями, оставшиеся 10% — денежными средствами.

Это стало возможным благодаря тому, что ранее Совкомбанк увеличил общий объем акций допэмиссии на 1 млрд штук — примерно до 2 млрд штук. В результате в рамках сделки будет выпущено 1 897 455 317 бумаг по цене ₽17,44 за акцию. Для сравнения, по итогам торговой сессии 7 июня одна акция Совкомбанка на Мосбирже стоила ₽18,24.

Хотимский в интервью «РБК Инвестициям» также отметил, что Совкомбанк благодаря допэмиссии в рамках покупки Хоум Банка закроет потребности в капитале на следующие 12−18 месяцев. При этом денежные средства, которые высвободились за счет увеличения веса акций в структуре сделки с 50% до 90%, будут направлены на поддержание капитала при наращивании кредитного портфеля.

Комментируя перспективы банка, Хотимский обратил внимание на то, что в 2025 году компании придется заплатить налог на прибыль по более высокой ставке, которая заложена в налоговые изменения Минфина. «Кроме этого, мы понимаем, что экономике будет существенно тяжелее, чем в 2023 и 2024 годах, потому что сейчас мы видим большой фискальный стимул, который сворачивается в 2025 году. И в этом смысле вызовов будет гораздо больше», — отметил он.

Ранее Совкомбанк объявил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. В кредитной организации скорректировали прогноз по прибыли на 2024 год и более не рассчитывают, что она достигнет результата 2023 года (₽95 млрд), следует из пресс-релиза на его сайте. В Совкомбанке пояснили, что причиной этого шага стали новые вводные по ключевой ставке ЦБ, которая, как теперь ожидается, останется на уровне 16% до конца года.

Совкомбанк — системно значимый универсальный банк. По данным Banki.ru, на начало июня он занимает восьмое место в России по активам (₽3,51 трлн).