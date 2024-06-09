Глава основного акционера O1 Properties в России купил участок под Тверью

Сама площадка расположена рядом с рекой Лама и недалеко от поселения Завидово, на территории которого находится одноименная особая экономическая зона (ОЭЗ). Она была создана в 2015 году: предполагалось, что здесь на 380 га появятся туристические объекты и сопутствующая им инфраструктура. За это время на территории начали работать, к примеру, отель «Radisson Завидово», комплекс «Лесная слобода», гольф-поле, кемпинг и пр. А в 2025 году будут сданы все объекты проекта «Завидово Парк» — отели на 1130 номеров, центр водных развлечений и горнолыжный склон, говорила ранее ведущий специалист по внешним коммуникациям проекта комплексного развития ОЭЗ «Завидово» Ольга Березницкая. Губернатор Тверской области Игорь Руденя прогнозировал, что к 2025 году число гостей курорта вырастет до 1 млн человек в год, а к 2028-му — до 2 млн.