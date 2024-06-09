Эксперт призвал российских производителей БПЛА сотрудничать с китайскими

«Не надо с ними конкурировать, надо с ними сотрудничать. Конечно, есть такие технологии, которыми мы должны владеть сами. Но владеть всеми технологиями, какие есть в мире, невозможно. Мы должны кооперироваться со странами Глобального Юга. Нам надо предлагать им самое лучшее, что есть у нас, и получать самое лучшее, что есть у них. Возможно, это именно то, что мы должны принести в мир сейчас — путь сотрудничества, а не тупого соперничества», — сказал Семенов.