Эксперт призвал российских производителей БПЛА сотрудничать с китайскими

«Не надо с ними конкурировать, надо с ними сотрудничать. Конечно, есть такие технологии, которыми мы должны владеть сами. Но владеть всеми технологиями, какие есть в мире, невозможно. Мы должны кооперироваться со странами Глобального Юга. Нам надо предлагать им самое лучшее, что есть у нас, и получать самое лучшее, что есть у них. Возможно, это именно то, что мы должны принести в мир сейчас — путь сотрудничества, а не тупого соперничества», — сказал Семенов.
Он отметил, что «безусловно, у всех стран своя игра, свой бизнес».
«Не стоит строить иллюзий, что наши партнеры легко будут делиться своими лучшими разработками. Но взаимодействовать с ними точно надо. И слава богу, что это возможно, что они к этому готовы», — добавил глава компании.
«Нужно не ждать, а самим делать первый шаг — делать хайтек мирового класса и предлагать его партнерам. Сделай сам — подари другу, и друг подарит тебе», — заключил Семенов.