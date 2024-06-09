Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.
«Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20 процентов», — сказал он.
При этом, по словам посла, цена на кофе зависит от множества факторов, в том числе климатических изменений, которые сложно предсказать.
По итогам прошлого сельскохозяйственного года Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики увеличился на 1,8 процента — до 94 миллионов мешков, а вот робусты, наоборот, сократился на два процента, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2 процента — до 177 миллионов мешков, а наибольший вклад в это внесут страны-непроизводители.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, мировые цены на кофе растут из-за экстремальной погоды: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.