Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию

По итогам прошлого сельскохозяйственного года Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики увеличился на 1,8 процента — до 94 миллионов мешков, а вот робусты, наоборот, сократился на два процента, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2 процента — до 177 миллионов мешков, а наибольший вклад в это внесут страны-непроизводители.