Bloomberg назвал топливо, которое может заменить нефть на мировых рынках

Аналогичная ситуация происходит и в сфере судостроения: только в Сингапуре продажи СПГ, чистой альтернативы мазуту для судов, в апреле выросли в десять раз (год к году), отмечает агентство. По данным Wood Mackenzie, на СПГ сегодня приходится около 3% мирового рынка судового топлива, причем первыми, кто его внедрил, стали газовозы.