Турецкие СМИ рассказали о резонансе в автомобильной промышленности

В марте прошлого года турецкое правительство с учётом начала производства отечественного электромобиля TOGG ввело дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей из КНР с электродвигателями. Согласно новому постановлению, с 7 июля 2024 года налог будет применяться ко всем транспортным средствам, импортируемым из Китая.
«В таможенные пошлины, применяемые к автомобилям, импортируемым из Китая, внесено важное изменение. Сорокапроцентная дополнительная таможенная пошлина, которая ранее применялась только к электромобилям, с 7 июля 2024 года будет применяться на все типы транспортных средств. Это решение, опубликованное в “Официальном вестнике” (печатный орган правительства — ред.), вызвало большой резонанс в автомобильной промышленности», — пишет издание.
Согласно новому постановлению, общая налоговая ставка, применяемая к автомобилям китайского происхождения, увеличилась до 50 процентов.
«Таким образом, за каждый автомобиль, импортируемый из Китая, придется заплатить 50-процентный налог, включая 10-процентную таможенную пошлину и 40-процентный дополнительный налог», — подчеркнуло издание.
Газета отмечает, что это решение может привести к значительным изменениям на турецком автомобильном рынке.
«Повышение налога, которое может особенно сильно повлиять на конкурентоспособность китайских брендов, может также изменить предпочтения потребителей. Обоснованием повышения налога является стимулирование внутреннего производства и сокращение дефицита внешней торговли. Однако представители автомобильного сектора выражают опасения, что это решение может привести к росту цен, который отразится на потребителях, и снижению доли китайских брендов на турецком рынке», — пишет издание.