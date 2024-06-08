Турецкие СМИ рассказали о резонансе в автомобильной промышленности

«Повышение налога, которое может особенно сильно повлиять на конкурентоспособность китайских брендов, может также изменить предпочтения потребителей. Обоснованием повышения налога является стимулирование внутреннего производства и сокращение дефицита внешней торговли. Однако представители автомобильного сектора выражают опасения, что это решение может привести к росту цен, который отразится на потребителях, и снижению доли китайских брендов на турецком рынке», — пишет издание.