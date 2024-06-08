Россиян предупредили о новом «медицинском» мошенничестве

По его словам, мошенники научились имитировать голоса и манеру поведения, схожие с реальными работниками поликлиник. Поэтому им многие верят, тем более ежегодная флюорография и диспансеризация рекомендованы врачами и об этом регулярно напоминают.
Номер телефона, с которого звонят, может относиться как к реально существующей, так и к вымышленной поликлинике. Заодно аферисты могут предложить запись к редкому специалисту — эндокринологу, кардиологу.
На самом деле им нужно добраться до кода в СМС-сообщении. Тогда они получат доступ к вашему аккаунту на Госуслугах и, как следствие, попытаются оформить кредит, поддельные документы на имя жертвы или добраться до банковского счета. Ни в коем случае не следует вводить код из сообщения в предложенную форму или сообщать незнакомцам свои личные данные, предупреждает Соловьев.