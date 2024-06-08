Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о новом «медицинском» мошенничестве

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россиян начали атаковать телефонные мошенники с предложением пройти флюорографию или иные медицинские обследования. На самом деле их цель — заветный код из СМС и ваш аккаунт на Госуслугах, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: Freepik

По его словам, мошенники научились имитировать голоса и манеру поведения, схожие с реальными работниками поликлиник. Поэтому им многие верят, тем более ежегодная флюорография и диспансеризация рекомендованы врачами и об этом регулярно напоминают.

Номер телефона, с которого звонят, может относиться как к реально существующей, так и к вымышленной поликлинике. Заодно аферисты могут предложить запись к редкому специалисту — эндокринологу, кардиологу.

На самом деле им нужно добраться до кода в СМС-сообщении. Тогда они получат доступ к вашему аккаунту на Госуслугах и, как следствие, попытаются оформить кредит, поддельные документы на имя жертвы или добраться до банковского счета. Ни в коем случае не следует вводить код из сообщения в предложенную форму или сообщать незнакомцам свои личные данные, предупреждает Соловьев.