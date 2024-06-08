Президент Боливии и «Роснефть» обсудили поставки жидких углеводородов из РФ

«Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании “Роснефть” — одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись в важных, представляющих взаимный интерес проектах в сфере дизельного топлива и снабжения жидкими углеводородами боливийского рынка Россией», — написал он на своей странице в Х (бывш.Twitter).