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Президент Боливии и «Роснефть» обсудили поставки жидких углеводородов из РФ

Президент Боливии Луис Арсе 7 июня обсудил с компанией «Роснефть» возможность поставок в страну жидких углеводородов и дизельного топлива.

Источник: Reuters

«Сегодня в Санкт-Петербурге мы провели важную встречу с руководством компании “Роснефть” — одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли. Мы продвинулись в важных, представляющих взаимный интерес проектах в сфере дизельного топлива и снабжения жидкими углеводородами боливийского рынка Россией», — написал он на своей странице в Х (бывш.Twitter).

Президент Боливии Арсе прибыл в Санкт-Петербург 5 июня для участия в ПМЭФ, а на следующий день провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговора стали двухсторонние отношения между странами, ряд текущих и перспективных направлений сотрудничества России и Боливии, в том числе упомянув строительство центра ядерных исследований по линии «Росатома».

13 мая Путин и Арсе провели телефонные переговоры и обсудили двусторонние отношения с акцентом на реализацию совместных российско-боливийских проектов. Тогда была достигнута договоренность об активизации контактов на различных уровнях.

В конце апреля в МИД России отметили, что Москва поддерживает стремление Боливии вступить в БРИКС. Уточнялось, что на встрече министров иностранных дел стран — членов БРИКС, которая пройдет в Нижнем Новгороде в июне, будет поднят вопрос об интеграции новых участников.