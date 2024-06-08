Нагрузка на банк ВТБ в Китае на фоне проблем с платежами выросла в 25 раз

«У нас там сегодня спрос на наши услуги возрос в 25 раз. И нам нужно кратное увеличение численности людей, кратное увеличение всего. Площадей, надо открывать офисы в новых городах, чтобы с этим справиться. Но мы очень активно работаем», — рассказал Костин.