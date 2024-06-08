Минфин ответил на слова Мордашова об изменении налогов

Он напомнил, что на протяжении последних шести лет базовые параметры налогообложения корпоративного сектора не менялись, а «точечная донастройка» налогообложения была связана с формированием у компаний сырьевой и экономической ренты, основанной исключительно на изменениях конъюнктурных параметров (котировка на сырьевой товар или курс валют).
По словам замминистра, такие инструменты как курсовые экспортные пошлины, а также донастройка налогообложения рентных отраслей предусматривали перераспределение между бизнесом и государством дополнительных доходов, которые сформировались у компаний. «При этом все предлагаемые ранее решения принимались с учетом финансово-экономического положения компаний, чтобы даже после увеличения уровня налогообложения рентабельность компаний превышала 25%, что больше чем в два раза выше средних показателей по экономике (10−12%)», — подчеркнул Сазанов.
Говоря о курсовых экспортных пошлинах, замглавы Минфина пояснил, что через них в бюджет перераспределялось лишь 25−30% от прироста рублевой выручки сверх ожидаемой компаниями в начале года. «То есть компании получали примерно ту же величину рублевой выручки, какую они предполагали и на базе которой планировали операционную и инвестиционную деятельность», — добавил он.
По словам чиновника, правительство обсуждало введение всех налоговых изменений с бизнесом — в частности, им «были предоставлены все расчеты с анализом влияния корректировок на финансово-экономическое положение компаний, на основании которых принимались итоговые решения».
Предложенные сейчас повышение налога на прибыль и «корректировка рентных налогов», включая налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взамен экспортных пошлин позволят создать «предсказуемые условия» для бизнеса и одновременно обеспечить «необходимую доходную базу для бюджетной сбалансированности на среднесрочную перспективу», пояснил Сазанов.
Основной бенефициар «Северстали» на ПМЭФ высказал мнение, что повышение налогов, в частности НДПИ, подрывает доверие и уверенность бизнеса и предложил зафиксировать хотя бы на год нынешний уровень налогов. «НДПИ на целый ряд минеральных ресурсов резко подняли, потом подумали-подумали и еще раз подняли (в виде предложения на 15%), подумали-подумали, и уже на 40% повышается НДПИ в рамках этой системы», — заметил Мордашов.
Он также упомянул введение акциза на сталь на три года. «Вот три года истекают с 1 января будущего года. По-моему, близко не идет речи о том, чтобы акцизы на сталь отменить», — указал бизнесмен.
Сазанов в ответ на слова Мордашова отдельно обратил внимание, что акциз на жидкую сталь «изначально предусмотрен в Налоговом кодексе на бессрочной основе» и что «никаких ограничений по периоду его применения не предусматривалось».
Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев выступил против увеличения НДПИ на железную руду с текущих 4,8 до 6,7%. «Мы обсуждали, знаем: прогнозировалось повышение до 5,5%. И буквально пару дней назад мы слышим ставку 6,7%. Это было сюрпризом», — заявил он телеканалу РБК, подчеркнув, что «налоговое регулирование должно быть максимально долгосрочным и максимально предсказуемым». При этом повышение налога на прибыль Шевелев поддержал.
Согласно законопроекту правительства, налог на прибыль организаций планируется увеличить с 20 до 25%, также вводится пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо существующих двух:
13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
15% для части дохода в диапазоне 200−416,7 тыс. руб. в месяц (2,4−5 млн руб. в год);
18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн руб. в месяц (5−20 млн руб. в год);
20% для части дохода в диапазоне 1,67−4,17 млн в месяц (20−50 млн руб. в год);
22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).