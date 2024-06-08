Минфин ответил на слова Мордашова об изменении налогов

По словам замминистра, такие инструменты как курсовые экспортные пошлины, а также донастройка налогообложения рентных отраслей предусматривали перераспределение между бизнесом и государством дополнительных доходов, которые сформировались у компаний. «При этом все предлагаемые ранее решения принимались с учетом финансово-экономического положения компаний, чтобы даже после увеличения уровня налогообложения рентабельность компаний превышала 25%, что больше чем в два раза выше средних показателей по экономике (10−12%)», — подчеркнул Сазанов.