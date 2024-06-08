Минцифры изменят порядок оформления займов через «Госуслуги»

Эксперты называли несколько схем получения мошенниками доступа к учетной записи на портале госуслуг. Например, они могут выдавать себя за оператора сотовой связи, настаивая, что абоненту нужно продлить договор. Ему присылают CМС-сообщение с подтверждением о сбросе пароля на «Госуслугах». Если человек называет код, он теряет доступ к своему личному кабинету.