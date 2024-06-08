Костин не увидел особого перегрева экономики

Он также отметил, что все жалуются на высокие ставки, но население выигрывает, а «промышленность все равно берет эти деньги». «У нас прирост по первому кварталу на годовой базе чуть ли не 20% сейчас кредитного портфеля. И по году будет 13%. Он снизится на 13%, извините, рост кредитного портфеля — это очень высокая цифра», — рассказал глава банка.