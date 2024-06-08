Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина

«В рамках работы “ВиноГрада” мы смогли провести действительно уникальное голосование: лучшие российские вина оценивали не винные критики и профессиональные дегустаторы, а участники форма. Результаты голосования неожиданные, но честные, и главное, — они показывают подлинное восприятие вина целевой аудиторией. Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей Форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных», — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут.