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Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Гости площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина форума в трех номинациях — тихое красно и белое, а также игристое, сообщает Росконгресс.

Источник: © РИА Новости

Победителями голосования стали следующие вина: в категории «Игристое на ПМЭФ 2024» — «Пушистое», Кокур (2022) — совместный проект Hills&rocks и Рем Акчурин, в категории «Тихое белое НА ПМЭФ-2024» — Viognier de Gaï-Kodzor, хозяйство «Виноградники Гайзора» (2023), а в категории «Тихое красное НА ПМЭФ-2024» — Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство «Виноградники Гай-Кодзора» (2022).

«В рамках работы “ВиноГрада” мы смогли провести действительно уникальное голосование: лучшие российские вина оценивали не винные критики и профессиональные дегустаторы, а участники форма. Результаты голосования неожиданные, но честные, и главное, — они показывают подлинное восприятие вина целевой аудиторией. Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей Форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных», — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут.

В свою очередь призом в каждой категории стал сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме, который пройдет 7- 8 ноября 2024 года.