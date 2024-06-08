Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина

Победителями голосования стали следующие вина: в категории «Игристое на ПМЭФ 2024» — «Пушистое», Кокур (2022) — совместный проект Hills&rocks и Рем Акчурин, в категории «Тихое белое НА ПМЭФ-2024» — Viognier de Gaï-Kodzor, хозяйство «Виноградники Гайзора» (2023), а в категории «Тихое красное НА ПМЭФ-2024» — Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство «Виноградники Гай-Кодзора» (2022).
«В рамках работы “ВиноГрада” мы смогли провести действительно уникальное голосование: лучшие российские вина оценивали не винные критики и профессиональные дегустаторы, а участники форма. Результаты голосования неожиданные, но честные, и главное, — они показывают подлинное восприятие вина целевой аудиторией. Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей Форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных», — отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут.
В свою очередь призом в каждой категории стал сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме, который пройдет 7- 8 ноября 2024 года.