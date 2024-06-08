Фонд благосостояния Норвегии проголосует против выплаты Маску в $56 млрд

В 2018 году Tesla приняла решение о компенсационной выплате Маску в форме акций компании вместо зарплаты на десятилетний срок. Однако в начале 2024 года судья в штате Делавэр постановил отменить выплату предпринимателю. По его словам, размер пакета несправедлив по отношению к акционерам. Судья назвал ее «непостижимой суммой». Иск против Маска подавал акционер Tesla Ричард Торнетта. Он посчитал, что план о компенсационной выплате Маску «выходит за рамки разумного».