Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг

Ранее компания провела обновление, в котором появились сообщения с анимированными эффектами, которые проигрываются, когда собеседник открывает чат. Пользователь также может изменить расположение подписи к уже отправленному медиафайлу или альбому. Кроме того, можно использовать хештеги для быстрого поиска сообщений во всех чатах. Ещё пользователи могут делать свои сообщения более компактными, оформляя фрагменты текста в виде сворачиваемых цитат.