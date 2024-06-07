Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг

«Сегодня важный день, мы запускаем “Звезды” Telegram — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — написал Дуров в своем канале в мессенджере.
В релизе мессенджера указывается, что данной валютой пользователи смогут оплатить электронные книги и онлайн-курсы, а также предметы для игр на платформе Telegram. В будущих обновлениях у «Звезд» появится больше функций и возможностей, таких как, например, подарки создателям контента.
Добавляется, что правила продажи физических товаров и услуг через Telegram не изменились, и их по-прежнему можно приобрести с помощью поддерживаемых платежных систем.
Ранее компания провела обновление, в котором появились сообщения с анимированными эффектами, которые проигрываются, когда собеседник открывает чат. Пользователь также может изменить расположение подписи к уже отправленному медиафайлу или альбому. Кроме того, можно использовать хештеги для быстрого поиска сообщений во всех чатах. Ещё пользователи могут делать свои сообщения более компактными, оформляя фрагменты текста в виде сворачиваемых цитат.