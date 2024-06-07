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Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Telegram создал внутреннюю валюту «Звезды», которой пользователи смогут оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Источник: AP 2023

«Сегодня важный день, мы запускаем “Звезды” Telegram — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — написал Дуров в своем канале в мессенджере.

Мини-приложения Telegram теперь могут принимать оплату в «Звездах» через встроенные покупки Apple и Google. Как отмечает Дуров, разработчики смогут выводить «Звезды» c помощью платформы Fragment в криптовалюте Toncoin, а также использовать их для продвижения своих приложений на льготных условиях.

В релизе мессенджера указывается, что данной валютой пользователи смогут оплатить электронные книги и онлайн-курсы, а также предметы для игр на платформе Telegram. В будущих обновлениях у «Звезд» появится больше функций и возможностей, таких как, например, подарки создателям контента.

Добавляется, что правила продажи физических товаров и услуг через Telegram не изменились, и их по-прежнему можно приобрести с помощью поддерживаемых платежных систем.

Ранее компания провела обновление, в котором появились сообщения с анимированными эффектами, которые проигрываются, когда собеседник открывает чат. Пользователь также может изменить расположение подписи к уже отправленному медиафайлу или альбому. Кроме того, можно использовать хештеги для быстрого поиска сообщений во всех чатах. Ещё пользователи могут делать свои сообщения более компактными, оформляя фрагменты текста в виде сворачиваемых цитат.