США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин

«Что является основой ямайской системы, действующей до сих пор? Доверие к американской экономике. Смотрите, что происходит на сегодняшней день, в реалиях никакого другого залога, что называется, кроме доверия к американской экономике в сегодняшней мировой финансовой системе не существует. И, конечно, Соединенные Штаты эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.