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США зарабатывают на доверии к американской экономике, заявил Путин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что никакого другого залога кроме доверия к американской экономике сегодня не существует, при этом США на этом серьезно зарабатывают.

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«Что является основой ямайской системы, действующей до сих пор? Доверие к американской экономике. Смотрите, что происходит на сегодняшней день, в реалиях никакого другого залога, что называется, кроме доверия к американской экономике в сегодняшней мировой финансовой системе не существует. И, конечно, Соединенные Штаты эксплуатируют своё монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.