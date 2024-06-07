Россия и Турция обсудили строительство газового хаба

«Во время переговоров с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром был поднят широкий круг вопросов взаимовыгодного сотрудничества в нефтяной, газовой и угольной сферах, в области промышленности и электроэнергетики, а также в атомной отрасли в контексте возведения АЭС “Аккую”, — говорится в сообщении.
«Стороны обсудили перспективы строительства газового хаба в Турции, а также условия обеспечения безопасности транзита российского газа через газопроводы “Турецкий поток” и “Голубой поток”, — добавляется там же.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит