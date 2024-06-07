Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Турция обсудили строительство газового хаба

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и глава минэнерго Турции Альпарслан Байрактар обсудили на ПМЭФ газовый хаб в Турции, безопасность транзита российского газа через через «Турецкий поток» и «Голубой поток», говорится в сообщении в Telegram-канале правительства РФ.

Источник: Reuters

«Во время переговоров с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарсланом Байрактаром был поднят широкий круг вопросов взаимовыгодного сотрудничества в нефтяной, газовой и угольной сферах, в области промышленности и электроэнергетики, а также в атомной отрасли в контексте возведения АЭС “Аккую”, — говорится в сообщении.

«Стороны обсудили перспективы строительства газового хаба в Турции, а также условия обеспечения безопасности транзита российского газа через газопроводы “Турецкий поток” и “Голубой поток”, — добавляется там же.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5—8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.