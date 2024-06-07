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Путин сравнил современные власти США с луддитами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Власти США ломают свой инструмент величия — доллар, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

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«Мы вчера с коллегами с некоторыми обсуждали допоздна нашу сегодняшнюю возможную сессию, сегодняшнюю сессию и возможные темы. И пришли к поводу, что американские власти, как в Англии луддиты, да, они ломали то оборудование, на котором они работали. Сегодняшние американские власти — это вот сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия. Доллар — это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединенных Штатов», — сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.