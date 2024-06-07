Путин сравнил современные власти США с луддитами

«Мы вчера с коллегами с некоторыми обсуждали допоздна нашу сегодняшнюю возможную сессию, сегодняшнюю сессию и возможные темы. И пришли к поводу, что американские власти, как в Англии луддиты, да, они ломали то оборудование, на котором они работали. Сегодняшние американские власти — это вот сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия. Доллар — это один из немногих инструментов сегодняшнего величия Соединенных Штатов», — сказал Путин.