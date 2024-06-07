Путин объявил о расширении новой версии семейной ипотеки

Новую программу семейной ипотеки, которая заработает с 1 июля 2024 года, расширят на семьи, которые хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, и на тех, кто хочет построить свой дом — вне зависимости от того, в каком регионе он собирается это сделать. Об этом сказал президент России и Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«Для семей, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах или в регионах, где пока объем жилищного строительства недостаточен, здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки. Такие же льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России для каждой семьи, которая хочет построить свой дом», — сказал Путин. Он попросил правительство запустить эти условия с 1 июля 2024 года.
Но прежняя ставка в 6% сохранилась только для семей с детьми до шести лет включительно. Сейчас эти условия расширили, однако Путин не сказал, на каких условиях будет действовать программа льготной ипотеки для семей с детьми старше 6 лет, которые не подпадают под новые требования. Ранее несколько параметров изменения господдержки обсуждал Минфин.
Так, Минфин предлагал повысить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет до 12%. Минфин также обсуждает возможность исключить из льготной программы семьи с высоким доходом, говорил замминистра финансов Иван Чебесков в апреле 2024 года телеканалу РБК. «Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — пояснил он.
До 1 июля 2024 года семейная ипотека доступна семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок. Кредит можно оформить по ставке не выше 6% на покупку жилья в новостройке или для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры, а предельная сумма кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. для остальных регионов.
По данным «Дом.РФ», на 31 мая средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 17,11% на покупку жилья в новостройке, 17,23% для вторичного рынка, а также 17,56% в случае рефинансирования. При этом крупнейшие банки подняли ставки по рыночной ипотеке. Сбербанк с 5 июня повысил до 18,2% и выше, ВТБ увеличил с 29 мая до 17,5% и выше.