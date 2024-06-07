Новак не поддержал термин «военное кейнсианство» применительно к России

По словам Новака, сейчас в России идет развитие суверенной экономики, которая «не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос — экономика предложения». «Расширение производства и повышение эффективности будут стимулировать увеличение доходов граждан и компаний. Это, в свою очередь, будет фактором роста конечного спроса — потребления и инвестиций», — рассуждает он. Такая модель, по его словам, должна обеспечить России «потенциальный рост ВВП выше среднемирового».