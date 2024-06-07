МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил Путин

В мае Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», согласно которому власти должны обеспечить к 2030 году увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.