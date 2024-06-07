Мордашов предложил зафиксировать налоги и сборы на год

«Но мы видим постоянное введение новых поборов. Экспортная пошлина, три года назад нам ввели акциз на сталь на три года. Вот три года истекают с 1 января будущего года. По-моему, близко не идет речи о том, чтобы акцизы на сталь отменить. НДПИ на целый ряд минеральных ресурсов резко подняли, потом подумали-подумали и еще раз подняли (в виде предложения на 15%), подумали-подумали, и уже на 40% повышается НДПИ в рамках этой системы. Я скажу вещь абсолютно очевидную и абсолютно банальную, но, к сожалению, мы ее как-то не принимаем во внимание: все это подрывает доверие, подрывает нашу уверенность. И не только мою, я-то, наверное, такой человек, который все равно будет двигаться вперед, чтобы ни происходило. Но я знаю, что это серьезный вызов для многих. Вот ты работаешь-работаешь, зарабатываешь деньги, вдруг кто-то очень уважаемый смотрит на все это и говорит: “что-то у вас рентабельность высоковата”. И вводит налог, он остается на многие годы, и ни кто его не отменяет. Это просто подрывает мотивацию. И подрывает возможности для нас планировать будущее», — подчеркнул Мордашов.