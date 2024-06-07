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Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Объем продаж российской сельхозпродукции за рубли увеличивается каждый год, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, в министерстве ожидают, что зарубежные компании из дружественных стран в 2024 году начнут более активно переходить на расчеты в рублях.

Источник: Freepik

«Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам — не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже — есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями», — сказала министр на полях ПМЭФ.

Она напомнила, что в 2023 году был подписан указ президента РФ Владимира Путина, который предусматривает, что расчеты по сельхозпродукции с иностранными покупателями могут проходить с использованием специальных счетов.

«Сейчас мы его доработали, там были определенные нюансы, связанные с подготовкой нормативных документов. Мы доработали документ и ожидаем, что в этом году иностранные компании из дружественных стран начнут открывать счета в России и переходить более активно на расчеты в рублях, мы видим в этом хороший потенциал», — добавила Лут.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.