Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях

«Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам — не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже — есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями», — сказала министр на полях ПМЭФ.
Она напомнила, что в 2023 году был подписан указ президента РФ Владимира Путина, который предусматривает, что расчеты по сельхозпродукции с иностранными покупателями могут проходить с использованием специальных счетов.
«Сейчас мы его доработали, там были определенные нюансы, связанные с подготовкой нормативных документов. Мы доработали документ и ожидаем, что в этом году иностранные компании из дружественных стран начнут открывать счета в России и переходить более активно на расчеты в рублях, мы видим в этом хороший потенциал», — добавила Лут.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.