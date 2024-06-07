Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях

«Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам — не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже — есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями», — сказала министр на полях ПМЭФ.