Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин

«Осмысленной миграционной политики не выстроено… Проблема есть… Как готовить их (мигрантов — ред.) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь. И самое главное — местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту… Конечно, нам очень многое нужно будет по этому направлению сделать», — сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.