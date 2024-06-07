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Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту.

Источник: РИА "Новости"

«Осмысленной миграционной политики не выстроено… Проблема есть… Как готовить их (мигрантов — ред.) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь. И самое главное — местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту… Конечно, нам очень многое нужно будет по этому направлению сделать», — сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.