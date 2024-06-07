Мантуров рассказал, сколько сотрудников не хватает оборонным предприятиям

«Тенденция последних полутора лет — это сильный переток из гражданских отраслей в предприятия оборонно-промышленного комплекса. <…> Мы не можем точно прогнозировать, насколько это явление временное. Мы привлекли меньше чем за полтора года 520 тыс. специалистов в ОПК, и еще сохраняется потребность примерно в 160 тыс. То есть цифры достаточно большие», — сказал он.