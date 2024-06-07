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Мантуров рассказал, сколько сотрудников не хватает оборонным предприятиям

На предприятиях ОПК не хватает примерно 160 тыс. специалистов, несмотря на сильный переток кадров из гражданских отраслей в последние полтора года, заявил Мантуров. По его словам, за этот период привлекли 520 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на сильный переток кадров из гражданских отраслей в предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сохраняется потребность примерно в 160 тыс. специалистов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия велась на сайте ПМЭФ.

«Тенденция последних полутора лет — это сильный переток из гражданских отраслей в предприятия оборонно-промышленного комплекса. <…> Мы не можем точно прогнозировать, насколько это явление временное. Мы привлекли меньше чем за полтора года 520 тыс. специалистов в ОПК, и еще сохраняется потребность примерно в 160 тыс. То есть цифры достаточно большие», — сказал он.

Мантуров отметил, что в эту сферу требуются специалисты высокого класса для одновременного выполнения задач по наращиванию объемов производства и технологическому суверенитету. «Поэтому задачи, действительно, нетривиальные», — подчеркнул первый вице-премьер.

Он назвал среди основных работодателей предприятия обрабатывающей промышленности, где задействованы около 10 млн человек. Там, по его словам, дефицит кадров к 2026 году составит 240 тыс. специалистов, из которых ⅓ — инженеры и конструкторы, ⅔ — рабочие специальности.

В 2023 году уровень безработицы в России несколько раз побил исторический минимум. Так, в январе он составлял 3,6%, к концу года — 2,9%. По последним данным Росстата, этот показатель достиг 2,6%. Вместе с тем низкий уровень безработицы сопровождается дефицитом кадров на рынке труда. Это стало основной проблемой для экономики России, говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Минпромторг называл дефицит кадров ключевым вызовом для промышленности.