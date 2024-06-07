Костин назвал «рассосавшейся» проблему с зависшими в Индии рупиями

Условия обслуживания россиян в финансовых организациях Китая, Турции и некоторых других стран ужесточились с конца декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден подписал указ, который разрешает вводить меры против иностранных банков, помогающих проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействующих поставкам российскому ВПК. Турецкий DenizBank начал отказывать в открытии счетов россиянам даже при наличии местного ВНЖ и прописки. У ряда российских компаний в Турции закрылись счета. Принимать платежи от российских организаций отказались несколько банков Китая, бизнес начал жаловаться на блокировки платежей из России за электронику. Трудности возникли с денежными переводами в Казахстан, ряд банков ОАЭ начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам.