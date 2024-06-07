Греф рассказал, сколько продлится бурный рост зарплат в России

«Сколько это (рост зарплат в РФ — ред.) может продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, что рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это еще может длиться, может быть год. Вряд ли больше», — считает Греф.