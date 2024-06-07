Греф назвал двух «черных лебедей» для российской экономики

Среди других «черных лебедей» были названы также новые санкции в отношении России. В «Ингосстрах-Инвестициях» допустили, что западными странами ограничений по иранскому типу с эмбарго на покупку энергоресурсов может нанести сильный удар по российскому экспорту, что повлечет за собой тяжелые последствия для курса рубля. В таком случае Россия может вернуться к системе множественных курсов из-за острой нехватки валюты, в результате население вообще не сможет покупать доллары или евро на рынке, не исключили аналитики.