Греф назвал двух «черных лебедей» для российской экономики

«Я думаю, что два “черных лебедя” у нас сегодня точно на столе лежат. Первое, это, конечно же, риск пандемии. Увы, она глобальная и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск — это геополитический риск. Риск возможных геополитических трений, которые могут закончится, увы, неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны
Глава «Сбера» сообщил, что компания проводила опрос экспертов и лидеров бизнеса о том, какие риски они считают глобальными и самыми существенными. По словам банкира, эти два риска с большим отрывом разделили первое место.
Термин придумал американский математик и экономист Нассим Талеб в 2004 году. «Черным лебедем» могут стать значимые научные открытия, исторические и политические события, технологические достижения. Развитие и внедрение интернета, мировые войны, биржевой крах в США в 1929 году, распад Советского Союза и мировой экономический кризис 2008 года — события типа «черный лебедь».
В конце прошлого года аналитики «Ингосстрах-Инвестиций» назвали несколько таких рисков, которые могут реализоваться в 2024 году. Эксперты также упомянули угрозу пандемии. В брокерской компании предупредили, что введение очередного локдауна в таком случае будет иметь катастрофические последствия для экономик всего мира и для российской валюты из-за падения спроса на сырье.
Среди других «черных лебедей» были названы также новые санкции в отношении России. В «Ингосстрах-Инвестициях» допустили, что западными странами ограничений по иранскому типу с эмбарго на покупку энергоресурсов может нанести сильный удар по российскому экспорту, что повлечет за собой тяжелые последствия для курса рубля. В таком случае Россия может вернуться к системе множественных курсов из-за острой нехватки валюты, в результате население вообще не сможет покупать доллары или евро на рынке, не исключили аналитики.