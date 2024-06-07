Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина

«Конечно, планы (по наращиванию экспорта вина — ред.) есть, но сначала надо обеспечить свой рынок. Поэтому пока у нас первоочередной задачей является обеспечение внутреннего рынка, на котором доля нашего вина составляет порядка 50% — как в деньгах, так и в физическом объеме. Поэтому развитие экспорта для вина — это задача на долгосрочную перспективу», — сказала министр на полях ПМЭФ.