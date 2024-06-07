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Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россия имеет планы по наращиванию экспорта вина, но первостепенной задачей пока является обеспечение внутреннего рынка, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Источник: Kym Ellis/CC0

«Конечно, планы (по наращиванию экспорта вина — ред.) есть, но сначала надо обеспечить свой рынок. Поэтому пока у нас первоочередной задачей является обеспечение внутреннего рынка, на котором доля нашего вина составляет порядка 50% — как в деньгах, так и в физическом объеме. Поэтому развитие экспорта для вина — это задача на долгосрочную перспективу», — сказала министр на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.