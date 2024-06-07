Аузан предупредил об опасной границе, грозящей спиралью инфляции

«И из военных технологий нужно будет извлекать что-то мирное. И из вернувшихся людей нужно делать такой человеческий капитал, который найдет себя в экономике. Потому что иначе образуется известная проблема лишнего поколения. Мне кажется, мы только сейчас стали задумываться о том, что будет после. Поэтому планов — нет, не вижу. А размышления о том, что рано или поздно страница будет перевернута и нужно будет предпринимать какие-то действия для людей и для экономики, закрывая предыдущую страницу, вот такие обсуждения пожалуй что начались», — резюмировал Аузан.