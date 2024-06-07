«Аэрофлот» проработал с ФАС ценообразование компании

«Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении “Аэрофлота” нет», — сказал он.