«Аэрофлот» проработал с ФАС ценообразование компании

«Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении “Аэрофлота” нет», — сказал он.
ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с «Аэрофлотом» меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.