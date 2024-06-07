Вашингтон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» проработал с ФАС ценообразование компании

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Группа «Аэрофлот» проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет, заявил журналистам гендиректор группы Сергей Александровский на полях ПМЭФ-2024.

Источник: РИА "Новости"

«Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении “Аэрофлота” нет», — сказал он.

ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с «Аэрофлотом» меры, которые позволят повысить прозрачность ценообразования.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.