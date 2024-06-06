«Вкусно — и точка» добавит халяльное меню

«Макдоналдс» решил прекратить работу в России и продать свое российское подразделение после начала российской военной операции на Украине. Новым владельцем бизнеса в России стал один из франчайзи ресторанов Александр Говор. По условиям сделки, сеть ресторанов должна была сменить название и фирменный стиль «Макдоналдса».