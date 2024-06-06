В России впервые за 10 лет появился новый кириллический домен региона

Домен национальный зоны.рф запустили в 2010 году (, он был первым на кириллице, сейчас в нем свыше 777 тыс. адресов (среди них, например, правительство.рф и президент.рф), из которых треть была зарегистрирована менее года назад. RU-CENTER связывает рост его популярности с трендом «на русификацию брендов», отмечая, что за 30 лет действия зоны.ru ее емкость по удобным и кратким адресам для сайтов «практически исчерпана».