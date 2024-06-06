Товарооборот России с Евросоюзом с 2014 года сократился в четыре раза

При этом есть целый ряд стран, которые условно можно назвать «островками стабильности» — снижение товарооборота с ними не было столь критичным. Например, объемы взаимной торговли с Венгрией за 10 лет уменьшились всего на 17,8%. На 23% они сократились с Кипром, и в 1,4 раза — со Словенией, Ирландией и Латвией.